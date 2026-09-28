В Латвии запретили владение оружием гражданам, имеющим также гражданство РФ и Беларуси

Обращение с оружием для этой категории граждан разрешено только до 1 декабря 2026 года.

В Латвии приняли поправки к закону об обороте оружия, запретив приобретение оружия лицам с двойным гражданством, сообщает Delfi.

Издание пояснило, что граждане Латвии, которые также имеют гражданство России или Беларуси, не смогут приобретать, хранить или носить с собой огнестрельное или пневматическое оружие.

Отмечается, что оборот оружия для этой категории граждан разрешен только до 1 декабря 2026 года.

Видео дня

Также Сейм принял поправки в отношении 21-летних лиц, являющихся членами спортивных организаций, связанных со стрелковым спортом. Таким лицам, имеющим второй спортивный разряд, предоставляется право владеть не более чем 15 единицами огнестрельного или пневматического оружия.

При этом закон классифицирует сигнальное и газовое оружие, которое потенциально можно переделать для стрельбы пулями, как огнестрельное.

Латвия и Россия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам премьер-министра Андриса Кулбергса, правительство Латвии планирует ввести пошлину в размере 300% на зерно, поступающее из России и Беларуси. Официальные лица Латвии и соседней Литвы заявили, что рассматривают возможность прекращения перевозок российского зерна через свои порты после того, как Москва усилила транзитные перевозки в ответ на атаки Украины на её балтийские порты. Как отмечают аналитики и трейдеры, российские экспортеры транспортируют зерно через Латвию, страну-члена ЕС и НАТО, на другие рынки.

Также мы писали, что Латвия усилила меры безопасности вокруг гидроэлектростанции, расположенной выше по течению от столицы Риги, и на огромном подземном газохранилище в связи с разведывательными данными, свидетельствующими об угрозе со стороны РФ. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал к скорейшей интеграции в систему обороны НАТО системы противодействия беспилотникам, разрабатываемой в Латвии при содействии Украины. Кулбергс добавил, что, поскольку Россия терпит неудачи в войне с Украиной, а её руководство стремится к "быстрой победе", потенциальная гибридная угроза стала более серьёзной, чем раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: