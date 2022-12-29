Теперь украинские воины находят ближе к Кременной, сообщил глава Луганской ОВА.

В направлении временно оккупированного города Кременная Луганской области Силы обороны Украины за неделю продвинулись вперед более чем на 2 километра.

Враги посреди города готовят определенные сооружения, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, также есть информация, что противники понемногу начинают готовить оборонительные сооружения и в самом Луганске.

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"Украинские Силы обороны за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной... действительно, военное командование из Кременной эвакуировали, перевели в Рубежное и Северодонецк. Далее - они отселили местных жителей, как раз проживавших в домах, которые... по направлению от линии фронта, и сами занимают эти дома. И... готовят там определенные оборонительные сооружения посередине Кременной...", - поделился чиновник.

Ситуация в Луганской области сегодня - это надо знать

В сети появились сведения, что Кременная освобождена от россиян. Потом Сергей Гайдай заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. Глава Луганской ОВА сказал, что город до сих пор под оккупацией, и продолжаются довольно тяжелые бои.

28 декабря стало известно, что защитники Украины взяли в плен захватчиков, заблудившихся с оружием.

Стоит отметить, что украинские воины в конце лета пошли в контрнаступление. В Луганской области уже деоккупированы 12 населенных пунктов.

Справка УНИАН. Враги захватили Луганск весной 2014 года, а Кременная была оккупирована в апреле 2022-го.

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