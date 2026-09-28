Ученые проследили за группой львов и опровергли популярный миф

Противостояние львов и гиен настолько известно, что даже вошло в поп-культуру.

Ученые выяснили, что распространенное представление о взаимодействии львов и гиен может быть ошибочным. Новое исследование показало, что гиены не так уж часто стремятся отбирать добычу у львов, пишет Science Focus.

Исследователи установили GPS-ошейники на 17 львов и 14 гиен в Намибии и Ботсване. Устройства передавали координаты каждые пять минут днем и каждые 30 минут ночью. Благодаря этому ученые смогли проследить перемещения животных на территории площадью около 17,5 тыс. квадратных километров.

По словам автора исследования Нэнси Баркер из Университета Квазулу-Натал, интерес к этой теме возник во время работы над исследованием бурых гиен, когда она предположила, что взаимоотношения между двумя видами гораздо сложнее, чем кажется.

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Анализ тысяч взаимодействий показал, что самцы львов регулярно направлялись к гиенам, после чего те отступали, иногда преодолевая несколько километров. Самки львов вели себя менее однозначно.

В то же время исследовательница отмечает, что традиционное представление о гиенах как о животных, пользующихся добычей львов, не является полностью безосновательным. "Гиены действительно пользуются добычей львов – эта репутация заслужена, и мы наблюдали, как гиены успешно отбирали пищу у львиц в обеих наших исследовательских системах", – объясняет Баркер.

Однако, как отмечает автор, приближение к туше не означает, что гиена чувствует себя в безопасности рядом со львом. Исследование не установило точной причины, почему львы сами приближались к своим конкурентам. Баркер предполагает, что они могли проявлять любопытство, пытаться продемонстрировать доминирование или следить за гиенами, которые могли привести их к месту потенциальной добычи.

По словам исследовательницы, результаты также показывают, насколько много ещё может оставаться неизвестным даже о хорошо изученных хищниках. "Если что-то настолько фундаментальное оставалось незамеченным у самых известных видов, представьте, чего мы до сих пор не знаем о хищниках, которых преследуют и удаляют из ландшафтов по всему миру", – говорит она.

Баркер также предупреждает, что исчезновение хищников может привести к безвозвратной утрате ещё не изученных моделей поведения и взаимосвязей между видами.

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