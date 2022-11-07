Гуманитарная ситуация в городе сложная - оккупационная власть не в состоянии наладить предоставление коммунальных услуг.

В Северодонецке Луганской области оккупанты распространяют списки пустующих квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов. Также рашисты проводят обыски в селах.

Как сообщил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, гуманитарная ситуация в городе сложная - оккупационная власть не в состоянии наладить предоставление коммунальных услуг.

"Эксгумацию тел погибших россияне делают, наверное, чтобы скрыть свои преступления. Люди, которые возвращались в Северодонецк, в основном смогли выдержать там 2-3 суток. В окрестных селах продолжаются обыски населения, кое-где исчезают люди. По городу распространяют списки пустых квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов", - заявил Стрюк и отметил, что россияне укрепляют оборону города.

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Ситуация на Луганщине

5 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военные каждый день продвигаются на 500 метров вперед. Впоследствии стало известно, что в Макеевке на Луганщине россияне потеряли 500 своих солдат, а ВСУ не останавливаются и идут.

6 ноября Гайдай рассказал, что контрнаступление украинских воинов в Луганской области замедлился. Сейчас активные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами идут вокруг Сватово. Пропагандист РФ уже заявил о "напрасных" потерях оккупантов на Донбассе и начал истерику из-за того, что там"напрасно льется кровь".

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