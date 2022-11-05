Украинские военные ежедневно продвигаются на 500 метров вперед.

Украинские военные продолжают освобождать Луганскую область от российских оккупантов. Ежедневно наши защитники продвигаются на 500 метров.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью Сергею Голованову, скоро украинцы смогут услышать хорошие новости от Генерального штаба. Он также подчеркнул, что оккупанты успели подготовиться, поэтому освобождение Луганщины не дается просто.

"Оккупанты успели закопаться. Им постоянно подвозят мобилизованных. Да, это не военные. Они плохо подготовлены. Но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает. Поэтому не надо забывать, какой ценой освобождают территории. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются ежедневно", – добавил Гайдай.

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Глава Луганской ОВА также отметил, что на территории от Сватово до Кременной и в районе Белогоровки продолжаются тяжелые бои.

Освобождение Луганщины

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Луганщине. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, военные РФ постоянно атакуют позиции украинских защитников и идут по трупам своих солдат.

Как сообщалось ранее, в Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Российское издание "Верстка" пишет о сотнях уничтоженных оккупантов.

Военный эксперт Роман Свитан считает в ноябре 2022 года украинские силы продолжат растягивать фронт. Не исключается движение ВСУ на Луганщине и даже выход к Луганску. В то же время на юге продолжится зачистка правого берега.

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