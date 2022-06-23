Русские войска усиливают оборонительные позиции в Херсонской области из-за контрнаступательных действий украинской армии.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.
На Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения.
В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупаревое с целью выхода на административные границы Херсонской области.
Война в Украине: актуальные данные
Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.
Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.
21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.
По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.
Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.
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