Русские войска перебросили тяжелые огнеметные системы в район Изюма Харьковской области, чтобы усилить наступательные силы на Славянск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Отмечается, что враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.
"С целью усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении", - сообщают военные.
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Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.
Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.
21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.
По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.
Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.
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