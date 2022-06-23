С целью усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил до двух танковых подразделений.

Русские войска перебросили тяжелые огнеметные системы в район Изюма Харьковской области, чтобы усилить наступательные силы на Славянск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Отмечается, что враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

"С целью усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении", - сообщают военные.

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Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

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