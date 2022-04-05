Однако оккупанты будут продолжать бить по Украине и Харькову, в частности, ракетами и артиллерией.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович не думает, что у врага имеются силы и возможности для захвата Харькова.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Они численностью уже не больше нас, их меньше, чем нас. Но, кроме количественных показателей, есть еще качественные показатели. Россияне воюют пока штатными механизированными подразделениями, воздушным составом, спецназом, Росгвардией, а у нас на один автомат 6 желающих. У нас много кто призван в армию и добровольно пошел, не хватает тяжелого оружия, которое мы ждем от Запада", - сказал Арестович.

Он также прокомментировал заявления врага о намерениях захватить Харьков.

"Намерения врага не означают его возможности взять город. Та группировка, которая сначала пыталась взять Харьков, была элитной. Сейчас она практически похоронена под Харьковом. Я очень сомневаюсь, что та сборная солянка, которую они сейчас собирают по всей России или путем переброски из Киевской области, способна взять Харьков", - считает он.

По мнению советника руководителя ОП, оккупанты будут продолжать бить по Украине и Харькову, в частности, ракетами и артиллерией.

"Просто к Харькову еще артиллерия достает, поэтому каждый гражданин должен принимать личное решение, оставаться ему в городе или нет...", - добавил Арестович.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны Украины сообщили, что российские оккупационные войска готовятся окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков.

Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины, принимает меры по формированию и перемещению дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военных округов Вооруженных сил России для участия в боевых действиях на территории Украины.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что враг накапливает силы и будет пытаться окружить наши войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь.

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