По мнению советника главы ОП, оккупантам это не удастся.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что враг накапливает силы и будет пытаться окружить наши войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Общая обстановка на фронтах характеризуется тем, что противник утратил несколько наступательный потенциал и сейчас занимается пополнением, переброской своих войск с попыткой продолжить наступление в районе зоны ООС, на город Мариуполь, в районе Харьковщины", - отметил Арестович.

По его словам, на остальных участках фронта противник остановлен, а в Киевской, Сумской и частично Черниговской областях вытеснен.

"Остатки мы добиваем и гоним за пределы государственной границы Украины. Враг накапливает силы и будет пытаться окружить наши войска в зоне ООС и добить Мариуполь, но... это ему не удастся", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны Украины сообщили, что российские оккупационные войска готовятся окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков.

Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины, принимает меры по формированию и перемещению дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военных округов Вооруженных сил России для участия в боевых действиях на территории Украины.

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