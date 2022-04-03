Противник несет потери в личном составе и военной технике.

Вооруженные Силы Украины нанесли очередных потерь русской армии. Украинские защитники уничтожили до 80% мотострелковой роты врага в районе Харькова.

Благодаря удачным действиям ВСУ в районе Харькова потери понесла мотострелковая рота врага из состава БТГр 59 танкового полка, говорится в сообщении СтратКому ВСУ.

Потери подразделения составили до 80% личного состава.

Сообщается, что российский враг имеет потери не только личного состава, но и военной техники.

"Противник продолжает нести потери в личном составе и военной технике. Так, в районе города Харьков в результате удачных действий подразделений Вооруженных Сил Украины понесла значительные потери мотострелковая рота из состава БТГр 59 танкового полка. Установлено, что потери указанного подразделения составили до 80% личного состава", – говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.

Добавим, что по состоянию на утро 3 апреля Россия в войне против Украины потеряла уже почти 18 тысяч военных.

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