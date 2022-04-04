Он рассказал, что с территории оккупированного изюма силой вывозят украинцев в сторону РФ.

Самой активной точкой остается Изюм, где враг пытается концентрировать технику, чтобы продвигаться к Луганской, Донецкой области, но наши ВСУ ведут бои и враг теряет большое количество самолетов, бронированной техники, живой силы.

Об этом в эфире национального марафона сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

Он рассказал, что с территории оккупированного изюма силой вывозят украинцев в сторону РФ.

"У нас есть информация, что РФ создает фильтрационные коридоры, лагеря, через них вывозят наших людей в Россию. Это их тактика известная, не первый раз они ее применяют, они берут город в блокаду, доводят до критической ситуации по всем направлениям и после того предлагают условный коридор, чтобы якобы спасти людей, переправить людей в РФ. Фактически у людей нет выхода, у нас есть информация, что людей заставляют уезжать", - сказал он.

Также Синегубов сообщил, что сейчас враг к Харькову подступиться не сможет, хотя риск атаки сохраняется.

"Наши вооруженные силы держат позиции, отодвигаем врага от границ города Харькова в Дергачевском направлении. Вместе с тем, мы понимаем, на что он способен, его маневры", - подытожил председатель Харьковской ОВА.

Напомним, ВСУ показали фото сбитого вражеского истребителя под Харьковом.

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