Из-за бешеных потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки России пришлось привлекать к "мясным штурмам" элитные подразделения ГРУ.

Во время штурма Авдеевки критические потери понесли элитные спецподразделения российской разведки, которые командование РФ было вынуждено привлекать в боях из-за недостатка пехоты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Из-за бешеных потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки, оккупанты привлекали к "мясным штурмам" элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за привлечения подготовленного личного состава спецподразделений ГРУ к нетипичным задачам фактически частично потеряли боевые способности лучшие подразделения ГРУ России.

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"Российские грушники были разбиты украинскими защитниками, которые встретили врага на подготовленных позициях", - подчеркивают в ЦНС.

Выход ВСУ из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Для обеспечения выхода украинских сил из Авдеевки привлекались подразделения третьей штурмовой бригады. При этом, как рассказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов, 3-я ОШБР поставила рекорды по уничтожению вражеской живой силы и техники за сутки.

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