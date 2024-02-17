Воин объяснил, что отвод основных сил нуждался в прикрытии.

Военнослужащий 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й ОМБр Максим Куринский, воюющий на Авдеевском направлении, ответил, для чего в город перед уходом сил завели Третью штурмовую бригаду.

Как пояснил Куринский в интервью NV, у бойцов Третьей штурмовой бригады были особые задачи в городе. Их не просто так завели в город, когда готовился выход основных подразделений, удерживавших Авдеевку.

"Даже для того, чтобы сделать маленькое перемещение или вывезти кого надо, нужна огневая поддержка или другая. Я все же считаю, что именно для того. Перечень заданий Третьей штурмовой я не знаю, но с их помощью все же состоялись те отводы, о которых мы с вами говорили. Возможно, еще выполнение каких задач за ними стоит. Насколько я знаю, они очень удачно справились со своей задачей", - ответил воин.

По его словам, штурмы Авдеевки велись в основном силами Шторм-Z и Шторм-V. Возможно, были привлечены мобики.

"Максимальных усилий на этом направлении враг сосредоточил. Ежедневно-до тысячи военнослужащих у врага примерно потерь, где-то такое количество. По моему мнению, долго это продолжаться не будет, будущее это покажет", - добавил военный.

Куринский отметил, что трудно прогнозировать развитие событий на Авдеевском направлении на следующую неделю. Впрочем, военные настроены весьма позитивно.

Ситуация в Авдеевке

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне принял решение о вывод украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Сырский подчеркнул, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что выйти из Авдеевки было абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением, чтобы сохранить жизнь наших военных.

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