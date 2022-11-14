Достаточно много диверсантов уже пойманы защитниками Украины.

В освобожденном Херсоне продолжается зачистка, идет поиск "заблудившихся" россиян, сообщает советник мэра Херсона Роман Головня.

"Ситуация в городе сложная, но стабильная, контролируемая. В городе продолжается зачистка, происходят фильтрационные действия. Много есть информации, что переодетые в гражданскую одежду российские военные находятся в городе и наши военные их зачищают", - сказал он для "Эспрессо".

По словам Головни, достаточно много диверсантов уже пойманы защитниками Украины.

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"Относительно логики и не логики тех, кто переодетый находится на деоккупированной территории Херсонщины. Первые - это те, кто не успел убежать. Вторые - это диверсионные группы, которые здесь остались, чтобы прикрывать отход и совершать определенные теракты. Также много оставлено "специалистов" по наведению на цели, которые потенциально могут быть интересны ВС РФ в города и на деоккупированные территории области", - отметил советник городского головы.

Освобождение Херсона

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован в марте этого года. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, операция по освобождение Херсона от рашистов продолжалась с начала сентября.

По состоянию на 13 ноября, с начала прошлой недели на правом берегу Днепра было деоккупировано 179 населенных пунктов на юге Украины. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные меры.