Заключенные отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском СИЗО.

Российские оккупанты во время отступления из Херсона выпустили на свободу всех заключенных из местного СИЗО. Убежала также администрация изолятора.

Как сообщает hromadske, украинские военные нашли дела 457 осужденных, из них 15 - к пожизненному лишению свободы.

Заключенные отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском СИЗО.

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Сообщается, что уже несколько заключенных обратились к военным, среди них один пожизненно осужденный. Местопребывание остальных зэков неизвестно.

Также ВСУ обнаружили 59 дел против местных жителей, которых задерживали оккупанты. Всех забрали с собой во время отступления - предположительно, в Крым.

Освобождение Херсона и провал Путина в войне против Украины

Херсон попал под оккупацию российских войск в марте 2022 года. В течение этого времени враг занимался мародерством, поисками и пытками гражданских, убийством активистов и депортацией населения.

Осенью в связи с деградацией оборонительного потенциала российские войска были вынуждены покинуть правый берег Херсонской области, оставив, в том числе, областной центр.

Западные аналитики соглашаются, что потеря Херсона стала для Путина самым большим военным поражением после того, как ВС РФ ушли с позором из-под Киева весной 2022 года.

Риск утратить юг раскалывает Кремль изнутри и упрочняет влияние "вагнеровского" главаря Пригожина, отмечают в Институте изучения войны.

Положение Путина также подорвала частичная мобилизация. Отправка на передовую неподготовленных бойцов застопорила продвижение российской армии, которое и без того было очень медленным, и усилила критику и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

На фоне краха на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

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