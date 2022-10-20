В частности, речь идет о Бахмутском и некоторых направлениях на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой остается тяжелой, но украинские военные удерживают позиции.

Об этом президент сообщил во время вечернего видеообращения.

"Ситуация на передовой остается тяжелой. Особенно на Донбассе – то же Бахмутское направление - и на некоторых направлениях на юге. Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно двигаемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу", - подчеркнул он.

Видео дня

Зеленский отметил, что подписал очередной указ о награждении украинских воинов.

Так, орденами и медалями награждены 148 защитников и защитниц Украины.

"Хочу особо отметить сегодня по представлению нашего военного командования воинов с 7-й зенитной самоходной артиллерийской батареи 3-го зенитного ракетного дивизиона 1039-го зенитного ракетного полка. Во время очередного российского ракетного удара батарея осуществляла защиту на севере нашей страны и уничтожила вражескую ракету в Вышгородском районе Киевской области. Благодарю вас, ребята, за отличную службу и неизменно хорошие результаты! Каждая сбитая российская ракета-это спасенные жизни наших людей", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в эти сутки в Украине есть и сбитые ракеты, и сбитые иранские дроны.

"К сожалению, взбиваем пока не все. Есть и попадания, есть разрушения. Но сделаем все, чтобы дать полную защиту нашему небу. Террористы всегда проигрывают. Свобода всегда побеждает", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте: что известно

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По состоянию на 9 октября защитники освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Между тем оккупационные власти Херсона заявляют об "эвакуации" на левый берег Днепра якобы в связи с активными боевыми действиями рядом. По разным оценкам в оккупированном городе находится до 25 тысяч российских военных и, как утверждала глава Херсонской городской ВА Галина Луговая, они напуганы и психологически разрушены.

В Луганской области оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, по словам председателя ОВА Гайдая, "превращая их в пепел".

Туда стягиваются свежемобилизованные россияне, заключенные, приехало много техники и ПВО. В течение суток ВСУ отбили атаку врага на Белогоровку.

В свою очередь, руководитель ГУР Кирилл Буданов пообещал значительное продвижение вооруженных сил Украины вперед до конца 2022 года. Сейчас самые тяжелые бои идут в районе городов Бахмут и Соледар на Донбассе.

С начала вторжения ВСУ уничтожили уже 66 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Отдельно, силами ПВО сбито 5 ракет, вражеский штурмовик; уничтожены несколько складов из БК русских.

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