Авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по позициям противника.

За сутки украинские защитники сбили 5 ракет, вражеский штурмовик Су-25, уничтожили два склада с боеприпасами и поразили ряд пунктов управления.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Авиация Сил обороны в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25", - говорится в сообщении.

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Тем временем воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекты ПВО и один - артиллерии, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, а также другие военные цели противника.

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Утром 19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики за сутки нанесли по нашему государству 10 ракетных и 18 авиационных ударов.

Противники также использовали против украинцев 14 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, 10 из них сбили защитники Украины.

Стоит отметить, что армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов на Донбассе, в Херсонской области, а также деоккупировала почти всю территорию Харьковской области.

По состоянию на 18 октября в нашей стране уже ликвидированы 65 тыс. 850 противников и, в частности, 268 вражеских самолетов и 318 крылатых ракет.

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