На Луганщину оккупанты стягивают свежемобилизованных и заключенных, приехало много техники и ПВО.

ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Белогоровку.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, "превращая их в пепел". "Как только россиян выбивают из населенного пункта, они расстреливают его из всех видов вооружения", - пояснил Гайдай.

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Но, как подчеркнул Гайдай, в ВСУ разработан четкий план по деоккупации области и они четко придерживаются его.

По данным Гайдая, на Луганщину стягиваются свежемобилизованные россияне, заключенные, приехало много техники и ПВО. А в так называемой "ЛНР" постепенно меняют руководство на представителей РФ.

Также Гайдай описал ситуацию с отоплением на оккупированных частях области. Так по его данным, ужасная ситуация с началом отопительного сезона наблюдается в оккупированных городах Луганщины. Хотя в так называемом "правительстве лнр" щеголяют 99-процентной готовностью к зиме.

В то же время, новосибирские специалисты едва успевают провести работы на системах теплоснабжения Беловодского района. Обещают полностью восстановить к 1 ноября.

"Это не централизованное отопление домов, а подсоединение социальных объектов к котельным в общине, где боевые действия практически не проводились. Там, где действительно необходима помощь специалистов, люди брошены на произвол судьбы. В Лисичанске, Северодонецке и других городах жилой фонд остался без отопления, кое-где окна квартир до сих пор без стекол, а пленка уже не спасает. В многоэтажках повреждены крыши. Или полностью отсутствуют - их разобрали подрядчики из России. Хотели отремонтировать, но еще в сентябре исчезли в известном направлении",- отметил Гайдай.

Местные жалуются, что теперь невозможно даже наполнить газовые баллоны на заправках людям отказывают.

Председатель ОВА заявил, что когда наши военные разрешат заехать в освобожденные населенные пункты, то местному населению предложат эвакуацию на зимний период, "а также будем работать, чтобы обеспечить людей теплом, водой, связью".

"Многие из украинцев ожидали деоккупацию Луганщины такой же быстрой, как и Харьковщины. Однако именно в нашем регионе скопились все те военные, кто бежал из Харьковщины", - заключил Гайдай.

Освобождение Луганщины

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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