Первым шагом должны стать поставки ПВО в Украину.

Российская Федерация своими террористическими действиями провоцирует новую волну переселения граждан Украины в западные страны. Европейский Союз обязан ответить на это, и первым шагом должны стать поставки ПВО.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в рамках саммита ЕС.

"Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет еще больше ухудшить их, провоцируя волну переселения. На это нужно немедленно отвечать", — сказал Зеленский в обращении к европейским лидерам.

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Затем президент Украины уточнил, что первым шагом Евросоюза должны стать поставки ПВО нашей стране. Это позволит эффективно защититься от "разрушения украинской энергосистемы". А далее необходимо ввести санкции против Ирана. Нужно закрыть все пути для поставок беспилотников из азиатского государства.

"Иран должен быть лишен какой-либо возможности и желания поставлять кому-либо свои дроны. Хорошо, что уже есть первый шаг, одобрены индивидуальные санкции, но это еще не ответственность, нужны более системные шаги. Мы должны сделать так, чтобы этот террористический план РФ провалился", - добавил Зеленский.

По словам президента Украины, Европа имеет шанс показать любому государству на примере Ирана и России, какими будут последствия в случае атак "по европейцам и другим народам".

Оккупанты атакуют энергетическую инфраструктуру Украины: основные подробности

Во время массированных ударов 10 и 11 октября рашисты повредили 30% объектов энергетической инфраструктуры. Из-за этого в стране начались веерные отключения электричества во многих населенных пунктах.

Украинцев призывают экономить энергию с 7 утра до 23 вечера. В городах начали вводить соответствующие меры, например, в Киеве вместо троллейбусов на рейсы выехали автобусы.

Нарушителей правил экономии будут наказывать. Это касается включения наружной светящейся рекламы. Против таких граждан полицейские предпримут санкции.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, Украина может оказаться в ситуации, когда света и воды не будет неделями или даже месяцами из-за обстрелов российских оккупантов.

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