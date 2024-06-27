По словам Кирилла Вереса, есть много проблем в мобилизации, в медиа, в отношении населения к войне, в будущих новобранцах и в настроениях в самих войсках.

Ситуация на фронте не позволяет говорить о том, что Украина победит в войне в ближайшее время. Об этом в интервью Украинской правде сказал командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес.

По его словам, у ВСУ есть много проблем - в мобилизации, в медиа, в отношении населения к войне, в будущих новобранцах и в настроениях в самих войсках.

"Усталость, немножко недоверия, не такая уже мотивация, как в 2022 году. Личный состав уже другой. Тогда же ребята чуть ли не с лопатами шли на штурм, и без приказа могли идти. Я, например, тоже устал. КПД мое не такое уже, как было раньше. Возможно, то, что я взрослею, не по возрасту, а по приобретению боевого опыта. Возможно, грубею, а возможно, раньше я считал, что мне надо лезть в каждый бой", - рассказал военный. Видео дня

Он отметил, что когда "два вражеских бойца наступают за полкилометра - все, они мои и только я должен их уничтожить любыми методами".

"А сейчас - пусть "дети" и без меня повоюют. Я посижу рядом сбоку, посмотрю, командовать не буду", - говорит Верес.

Он подчеркнул, что есть очень много процессов, которые боец, будучи в окопе, не может сделать, ведь у него даже нет времени "о них просто подумать".

"Потому что его атакуют, он атакует, или он отстраивается, позиции обустраивает. А у меня есть время подумать, посмотреть за модой, что-то сделать новое, протестировать и ввести это в войска. Я измучился, а мой личный состав, некоторые воюют по 10 лет, и уже третий год под моим руководством только в окопе. Конечно, они уставшие, в 100 раз больше, чем я. Я вообще не знаю, как они держатся", - констатировал воин.

При этом, по его словам, он может "жить без войны", но при одном условии - чтобы его подразделение не оставалось в зоне боевых действий.

"Я не смогу быть дома, а мое подразделение чтобы было здесь. И на повышение я не хочу, меня пока устраивает мой коллектив. Сейчас еще немножко внесу некоторые кадровые изменения, мои офицеры это видео увидят, уже будут некоторые сдвиги у нас. Да и вообще - дорогу молодым", - сказал Верес.

Ситуация на фронте - последние новости

Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес рассказал о "трендах" на фронте.

По его словам, "в тренде" на фронте сейчас - "все новое, о чем не знает враг и к чему он не может приспособиться".

Также УНИАН сообщал, что военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий назвал два военных преимущества, которые еще пока остаются у россиян. По его словам, одно из них - количество солдат, но качественно армия врага неустанно деградирует.

Вторым преимуществом, по словам эксперта, является авиаудары планирующими бомбами, однако эта проблема решится с прибытием самолетов Ф-16.

Вас также могут заинтересовать новости: