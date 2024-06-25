Астролог назвал месяц, когда Украина победит в войне

По его словам, это может произойти уже в этом году.

Астролог Алакх Ниранжан сделал новый прогноз для Украины и выяснил, какое событие должно произойти для того, чтобы Россия проиграла в развязанной полномасштабной войне.

Как он рассказал на YouTube-канале "Мой мир", на окончание активных боевых действий повлияет вовсе не участие России в Саммите мира, а победа Украины на поле боя.

По его словам, ключевыми будут сентябрь и октябрь 2024 года. Именно в этот период, продолжил эксперт, в Украине может наступить мир.

"В сентябре-октябре этого года будет очень существенная победа. И эта победа может привести, при грамотном ее использовании, к завершению или хотя бы остановке горячей фазы боев. И именно это будет влиять на то, как будет вести себя Россия", - сказал астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс озвучил свою версию окончания войны в Украине. Он считает, что главное - пережить июль этого года, а уже в октябре, во время второго Саммита мира, будет идти речь о прекращении боевых действий.

"С одной стороны, там может "пахнуть" миром, а с другой стороны может неожиданно развязаться и Третья мировая война", - добавил Росс.

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