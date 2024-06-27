Военный аналитик считает, что Украина способна осенью переломить ход войны в свою пользу и отмечает, что "заморозка" войны будет смертельной для нас.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий назвал два военных преимущества, которые еще пока остаются у россиян. Как сказал Дикий в интервью "Новинарне", одно из них - количество солдат, но качественно армия врага неустанно деградирует.

"Собачатина пятой категории"

По словам аналитика, сейчас на Харьковщине наступали новомобилизованные - "все зеленые, все просто из учебки", у которых "первый бой - он же последний".

"Соотношение потерь 1:8. И то это преимущественно за счет того, что в первые дни наши пограничники понесли серьезные потери, потому что не ждали. И даже лейтенанты все прямо из учебки", - рассказал он, ссылаясь на информацию от наших защитников в районе Волчанска.

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Дикий подчеркнул, что у россиян есть еще мобилизационный ресурс, но он не заменяет хорошо обученных содатов.

"Чем больше они нагребают такого, что осталось, тем быстрее армия деградирует. Мы их называем совершенно справедливо "пушечным мясом", но мясо бывает разных сортов. Вот, если помните те шутки о "собачатине пятой категории", которая идет на фарш вместе с будкой, вот это уже пошло оно", - сказал Дикий.

По его информации, проблемы также с техникой у оккупантов подтверждает тот факт, что наступали возле Волчанска с количеством, в 10 раз меньшим, чем шло в 2022 г.

"С мясом у них лучше всего, а с железом - намного хуже. И то, что они производят снаряды в разы быстрее чем Европа, это абсолютно ни о чем не говорит. Они уже производят свой максимум, а Европа наоборот только увеличивает это производство. А кроме Европы, можем производить еще и мы... На ближайший год вполне хватает американских поставок. А через год мы и Европа вместе сможем догнать Россию", - отметил Дикий.

Вместе с тем, он считает, что по работе артиллерии уже сейчас у ВСУ в реальности паритет.

"Они (россияне) выстреливают в 5 раз больше, чем мы, а было в 10 раз несколько месяцев назад, но эти 5 раз компенсируются тем, как работает наша арта. Поскольку у нас есть НАТОвские калибры, то у нас точность арты абсолютно другая. И при разнице по количеству снарядов в 5 раз я бы говорил, что мы уже в паритете по реальному поражению целей", - говорит эксперт.

По его словам, сейчас у оккупантов есть два преимущества - человеческий ресурс и способность наносить значительные поражения КАБами и ФАБами

"Первое - это количество солдат, но чем дальше, тем больше они упираются в качество этих солдат. А по количеству еще превосходят в разы. И единственное техническое их преимущество пока - это возможность нанесения авиаударов планирующими бомбами. Эти авиаудары КАБами и ФАБами - это единственное, что у них можно сейчас считать суперсилой, единственное чему мы сейчас не способны противостоять, у нас нет чем. И поэтому они из этого выжимают максимум", - подчеркнул Дикий.

Он отметил, что пока единственным ограничением для РФ является то, сколько они успевают производить этих бомб.

"К сожалению, достаточно много. Но этой проблеме остался месяц-два. Проблема эта остается критической, пока не прилетели F-16. К ним в комплекте идут ракеты воздух-воздух 100-километрового радиуса действия. И все, проблема снимается", - убеждает бывший военный.

После этого единственным преимуществом врага останется количество "пушечного мяса", отмечает эксперт.

"Но и здесь мы имеем шанс выйти на паритет, если дожмем эти процессы по мобилизации", - сказал Дикий.

Аналитик отметил, что преимуществ у россиян скоро не будет - и именно поэтому им нужна заморозка войны

"Осенью мы имеем абсолютно реальный шанс переломить ход войны в свою пользу. Дальше война может продолжаться еще год-два...Но уже будет совершенно очевидно, в чью пользу она. И возвращаясь к запасам российского железа, то без Китая, даже если им Корея отдаст "все", то у РФ запасов будет максимум на год-полтора. Если только не произойдет чего-то невероятного, а именно товарищ Си скажет: берите все, что у меня есть, тогда это полностью все поменяет, но это все равно не будет нашей смертью. Потому что такие действия Си резко поменяют и поведение наших союзников, поэтому будет симметричный ответ, и асимметричный. Но это из разряда крайне маловероятных событий", - сказал он.

То, что у россиян с их "сателлитами", которые готовы делиться, ресурса на год-полтора, обусловило делать заявления "о 4 областях", считает Дикий.

"Теперь именно им критически нужна заморозка. Нам она теперь абсолютно вредна, она для нас будет смертельной. Потому что заморозка - это и прекращение помощи, все очень радостно расслабятся... А для россиян это время накопить запасы, которые действительно сейчас на максимуме производит их оборонпром. Но пока что того, что он производит даже на максимуме своих возможностей, его сейчас не хватает даже на покрытие фронта, даже на латание дыр. А вот если дать им время это понакопить, спокойно собрать, то через год-два могут вернуться в совершенно другом качестве. Ни в коем случае этого нельзя допускать. А сейчас у них идет истощение", - подчеркнул военный аналитик.

Новости войны

Как сообщал УНИАН, ранее Дикий уже говорил, что россияне сейчас на максимуме своих возможностей на фронте, а со стороны Украины возможности только начинают разворачиваться.

Он отметил, что российской армии сейчас ставится задача за 1-2 месяца, которые у них остались, пока они имеют еще преимущество, "отжать" максимум удобных и выгодных позиций для дальнейших переговоров о замораживании войны.

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