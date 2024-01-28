Наша артиллерия уничтожили два склада противника.

Вчера, 27 января, авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.

Как сообщал Генштаб в утренней сводке, у подразделений ракетных войск также была удачная охота. Они поразили 1 артиллерийское средство и два склада боеприпасов.

При этом захватчики нанесли 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применили ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", совершили 82 обстрела из РЗСВ по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Видео дня

"Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 27 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и россиянами произошло 79 боевых столкновений.

В районе Авдеевки Донецкой области ощущается нехватка снарядов, и держаться без артиллерии очень трудно. Из-за этого там фиксируется опасное продвижение со стороны российских оккупационных войск, рассказал военный эксперт, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В ночь на 28 января российские оккупационные войска атаковали Украину 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed - 136/131", из которых четыре - сбили огневые группы.

Кроме того, россияне атаковали двумя ракетами "Искандер-М" Полтавскую область из района Воронежской области РФ и тремя ЗКР С-300 обстреляли Донецкую область с временно оккупированной территории области.

Вас также могут заинтересовать новости: