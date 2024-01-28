Вчера, 27 января, авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.
Как сообщал Генштаб в утренней сводке, у подразделений ракетных войск также была удачная охота. Они поразили 1 артиллерийское средство и два склада боеприпасов.
При этом захватчики нанесли 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применили ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", совершили 82 обстрела из РЗСВ по позициям Сил обороны и населенным пунктам.
"Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в Генштабе.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 27 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и россиянами произошло 79 боевых столкновений.
В районе Авдеевки Донецкой области ощущается нехватка снарядов, и держаться без артиллерии очень трудно. Из-за этого там фиксируется опасное продвижение со стороны российских оккупационных войск, рассказал военный эксперт, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.
В ночь на 28 января российские оккупационные войска атаковали Украину 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed - 136/131", из которых четыре - сбили огневые группы.
Кроме того, россияне атаковали двумя ракетами "Искандер-М" Полтавскую область из района Воронежской области РФ и тремя ЗКР С-300 обстреляли Донецкую область с временно оккупированной территории области.