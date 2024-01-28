За последние дни оккупанты приблизились к важной трассе.

В районе Авдеевки Донецкой области ощущается нехватка снарядов, и держаться без артиллерии очень трудно. Из-за этого там фиксируется опасное продвижение со стороны российских оккупационных войск, рассказал военный эксперт, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"К сожалению, там есть одно очень опасное продвижение в сторону к трассе. Я неоднократно говорил, что взять штурмом саму Авдеевку, в частности Коксохим, – это практически нереальная для орков задача, сколько бы они ни положили. Но уязвимым местом является трасса, которая идет через Орловку. Она простреливается уже давно", – уточнил он в эфире Апостроф TV.

По словам Дикого, в последние дни россияне достаточно серьезно приблизились к этой трассе. Если враг ее перебьет, "единственным разумным решением будет вывод гарнизона".

Видео дня

"Хотя я не причастен к решениям командования, но я абсолютно убежден, что никто не будет оставлять их там в окружении. Если, не дай Бог, не удастся удержать трассу, тогда, конечно, единственным разумным решением будет отойти. Тем более, сейчас уже есть куда отходить. Вторую линию обороны интенсивно строят. Не повторится ситуация как с Бахмутом, когда части, которые отходили, должны были сами же сразу окапываться на новых местах", – резюмировал он.

Бои за Авдеевку: актуальные новости

Соотношение сил на Авдеевском участке фронта сейчас составляет 1 к 20. Несмотря на огромное преимущество, российские оккупационные войска несут рекордные потери, говорит Евгений Дикий. Он добавил, что украинские защитники выполняют "фантастически тяжелую работу", но делают это эффективно, о чем свидетельствуют вражеские потери.

Примечательно, что несмотря на потери, россияне не прекращают попыток атаковать украинские позиции. 27 января на Авдеевском направлении было отбито 20 вражеских атак, сообщили в Генштабе.

Вас также могут заинтересовать новости: