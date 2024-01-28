Также враг запустил две ракеты "Искандер-М" и три - ЗКР С-300.

В ночь на 28 января российские оккупационные войска атаковали Украину 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, запускали дроны с юго-восточного направления (Приморско – Ахтарск-Рф). Мобильные огневые группы уничтожили четыре БПЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

Кроме того, россияне атаковали двумя ракетами "Искандер-М" Полтавскую область из района Воронежской области РФ и тремя ЗКР С-300 обстреляли Донецкую область с временно оккупированной территории области.

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Захватчики дронами и ракетами атаковали гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. О ликвидации последствий удара "баллистикой" сообщат местные администрации. Предварительно никто не пострадал.

Война в Украине - последние новости

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что цель возвращения Украиной контроля над собственным воздушным пространством в этом году достижимо.

Как писал The Telegraph, Россия готова воевать еще несколько лет, поскольку президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине. Россияне говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну не менее трех-четырех лет

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