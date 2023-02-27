Добровольческие бригады будут выполнять штурмовые задачи в ходе контрнаступления.

Бойцов из формируемой сейчас "Гвардии наступления" будут тренировать от двух до четырех месяцев. Также параллельно будут решаться вопросы материально-технического обеспечения новых бригад, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, первыми на учебные полигоны отправят "костяк" формируемых бригад – действующих военнослужащих и работников МВД, которые уже имеют определенный опыт, в том числе боевой.

"Затем к ним постепенно будут присоединяться новые бойцы – из числа добровольцев, отобранных во время рекрутинговой кампании в бригады "Гвардии наступления", которая продолжается", – рассказал министр.

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Одновременно с этим идет процесс комплектования новых бригад материально-техническими ресурсами.

"Мы должны вовремя заправить технику, вовремя ее отремонтировать. Мы понимаем, что сам военный не должен думать ни о чем [другом], как усилить свои навыки, о своем профессиональном уровне и о действиях на поле боя, чтобы уберечь друг друга, чтобы выполнить боевую задачу", – заявил Клименко.

Добровольческие бригады Гвардии наступления

В начале февраля Министерство внутренних дел объявило о формировании добровольческих штурмовых бригад "Гвардии наступления". Утверждается, что они сыграют важную роль в ходе будущего контрнаступления.

Как пояснил военный эксперт Игорь Романенко, пока ВСУ будут прорывать фронт и развивать оперативный успех в ходе контрнаступления, штурмовые бригады займутся зачисткой населенных пунктов.

В МВД похвастались, что поток желающих вступить в "Гвардию наступления" настолько велик, что придется создавать больше бригад, чем изначально планировалось. Формировать их будут в две волны.

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