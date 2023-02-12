Первые бригады хотят сформировать к апрелю, после чего начнут формировать дополнительные.

Штурмовые бригады "Гвардии наступления" планируют сформировать к 1 апреля. Затем начнется формирование дополнительных бригад, поскольку количество добровольцев очень велико, заявила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона.

По ее словам, за неделю с лишним МВД получило более 27 тысяч обращений от граждан, интересующихся "Гвардией наступления". Более половины из них – заявки на вступление.

"Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, на присоединение к нашим бригадам, то их на сегодня уже более 15 тысяч. Люди активно записываются, перед этим они активно расспрашивают у наших консультантов об условиях, о том, что их ожидает", – пояснила она.

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По данным МВД, более 800 добровольцев уже прошли военно-врачебные комиссии и перешли к следующим этапам. Планируется, что к 1 апреля будут сформированы 8 бригад "Гвардии наступления". Затем начнется формирование дополнительных.

"Мы видим, что есть большая заинтересованность со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в эти бригады, обязательно будут приглашены на отбор в следующие бригады", – заявила спикер МВД.

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