Детям рассказывают искаженные факты об "операции в Украине", выдуманные кремлевской пропагандой.

Российским школьникам начали рассказывать о войне в Украине, которую развязал Путин. Однако детям навязывают пропаганду, придуманную в Кремле для оправдания агрессии.

Об этом сообщает "Осторожно, новости".

Откровенную ложь о войне РФ против Украины рассказывают в подмосковных школах. Также такое распоряжение получили и школы Приморского края. Учителям раздали так называемые информационные материалы для уроков "истории".

"Цель операции-защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - говорится в документе.

Подлинность документа подтверждает тот факт, что детям показывали обращение Владимира Путина. Его скрыли от пользователей, поэтому доступ возможен только по ссылке.

Детей в местных школах информировали о ситуации в Украине на уроках обществознания. Один из учеников рассказал, что учитель открыто проводил параллель с войной 41 года, когда удалось "остановить ползучую фашистскую гадину".

После этого школьников наталкивают на мысль, что нужно остановить подобный фашистский режим в Украине.

"Фашисты взялись за своих сограждан: убийства в 2014 году в Киеве, в мае этого же года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более сорока человек только за то, что они хотели говорить на русском языке и не признавали кровавый фашистский режим", - говорится в материалах урока.