Шендерович убежден, что именно Украина окончательно уничтожит Российскую империю.

Развязанная Путиным война против Украины полностью похоронит Российскую империю, вопрос только в цене, которую придется заплатить Украине. Стратегическое поражение Путина уже очевидно, заявил российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Он подчеркнул, что цену за поражение агрессора вынуждена платить именно Украина

"За ускорение гибели Российской империи в каком-то смысле нравоучительно и предсказуемо платит Украина. Ведь именно с Украины все начиналось, с Киева - матери городов русских", - сказал Шендерович.

По его словам, "империя" может существовать без многих стран, которые ранее входили в Советский Союз, но не без Украины.

"Империя не может существовать без подчиненной Украины. Империя может существовать без Балтии, даже без Кавказа, без Средней Азии... Без стран соцлагеря может быть империя. Но без Украины, без Киева нет империи. Поэтому такая острая боль у Путина именно в связи с Украиной. Именно Майдан - такая острая политическая боль", - сказал писатель.

Он убежден, что Украина трагически и драматически оказалась последней каплей, на которой погибает Российская империя.

"К сожалению, она погибает вместе с самой Россией и пока не видно, чтобы пути Российской империи и России разошлись, что было бы очень желательно для россиян, для людей, идентифицирующих себя с русской культурой", - сказал Шендерович, добавив, что Запад "вполне консолидированно" дает Российской империи погибнуть.

"А то, что за это платит Украина жизнями своими и разрушениями, - это с точки зрения Запада можно назвать цинизмом, можно назвать прагматизмом. Вы же понимаете, что это все игра в слова. Для Запада это все, безусловно, прагматично. Он платит деньгами, а воюет Украина", - считает публицист.

Ранее в Киевской военной администрации заявили, что непосредственной угрозы столице сегодня нет, но военное руководство разработало план обороны на случай наихудшего сценария повторного наступления врага.