На линии фронта такие технологии уже используются.

Сбивать "Шахеды" с помощью FPV над Киевом возможно, но это может потребовать определенных дополнительных систем и ресурсов. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев24".

Он отметил, что на линии фронта такие технологии уже используются.

"И регулярно те или иные подразделения подтверждают, что они, используя такие дроны-перехватчики, уничтожают вражеские цели. Если говорить о сложности использования, то действительно необходимо иметь нужное количество пилотов, которые способны осуществлять управление такими системами. Во-вторых, необходимо учесть скорость полета самого беспилотника и радиус его полета до этого дрона типа "Шахед", ведь, как правило, скорость полета таких беспилотников составляет около 200 километров в час. То есть, должны понимать, что это должен быть определенный высокоскоростной FPV-дрон", - пояснил он.

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Эксперт добавил, что фактически для поражения такого вражеского БпЛА необходимо для начала его догнать. Во-вторых, осуществить детонацию этой боевой части. И, конечно, учесть, где его уничтожать, чтобы он не упал на какие-то жилые массивы, или не принес дополнительного вреда после падения на землю.

То есть, как отметил Долинце, с теоретической точки зрения, сбивать "Шахеды" с помощью FPV - это возможно, но технологически это может потребовать определенных дополнительных систем и ресурсов, а также требует значительных подсчетов.

Российские FPV-дроны летят уже на 40 километров по всему фронту - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне начали применять новую тактику использования FPV-дронов на глубину 30-40 км, где их просто не ожидают встретить. Специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что новая тактика россиян наблюдается уже в течение месяца на всех фронтах: активно работают специальные группы российских пилотов, связь с дронами на таком огромном расстоянии обеспечивают дроны-ретрансляторы высоко в небе. Задача таких групп - бить по украинской логистике и атаковать тыловые цели.

"Причина успеха такой тактики: никто не ждет атаки дронами на такой глубине. Окопный/автомобильный РЭБ на такой глубине тоже мало кто использует. Тактический РЭБ закрывает фронты, а не тылы позади себя", - пояснил "Флеш".

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