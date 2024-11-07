Корейцы - ресурс, который дает возможность занять вторую линию обороны, высвободить воинов, которые имеют базовый уровень подготовки, говорит Федоренко.

Россияне не отправят северокорейских военных сразу в бой. Часть перебросят в Курскую область, остальные - на временно оккупированные территории Украины. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Многие считают, что противник их (военных КНДР) сразу отправит в бой на территорию Украины. Я думаю, что часть их введут, и это уже фиксируется, в Курскую область, а остальные займут второй эшелон обороны на оккупированных территориях", - сказал Федоренко.

Он пояснил, что россиянам нужно время, чтобы мобилизовать, научить базовому военному делу, экипировать и отправить в бой солдат.

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"Соответственно воины из КНДР - это тот ресурс, который дает возможность занять вторую линию обороны, высвободить воинов, которые имеют базовый уровень подготовки. А это 10 тысяч военных из Северной Кореи, это почти две боевые бригады. И после этого отправить их на тот отрезок фронта, где противнику надо получить результат здесь и сегодня", - отметил комбат ВСУ.

Северная Корея - армия на помощи РФ

Как сообщал УНИАН, главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что задача военных из Северной Кореи, которые прибыли на Курщину, заключается в том, чтобы вместе с россиянами убивать украинцев.

Эксперт отметил, что Россия получила из КНДР около 10-12 тысяч личного состава, и эти военные будут непосредственно привлечены к боевым действиям.

"Это речь идет о торговле пушечным мясом. При чем, даже не за деньги - за рис. Якобы, по последней информации, КНДР получит от Российской Федерации довольно значительные поставки продовольствия, в частности, риса. И за этот рис они рассчитываются своими военнослужащими, которые получают паспорта Российской Федерации", - добавил Катков.

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