У противника есть задача по оккупации Купянска в полной мере, рассказал Федоренко.

Российские оккупанты вряд ли смогут захватить город Купянск Харьковской области до Нового года. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"В начале ноября им не удалось выполнить задание. Конечно, для противника есть задача по оккупации Купянска в полной мере. Удастся ли противнику до конца года реализовать эту задачу? По моему убеждению - нет", - сказал Федоренко.

По его словам, очень многое зависит от поставок оружия и боеприпасов.

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"На сегодняшний день не может быть достаточно боеприпасов и оружия. Но тем не менее, противнику есть чем бить. И очень многое зависит от того, какие дополнительные силы и средства противник будет использовать на Купянщине, как будет пополнять потери в артиллерии, бронированной технике и личном составе", - пояснил военный.

Война в Украине - ситуация на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении. В конце октября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что враг уже находится в 2,5-3 километрах от города Купянск.

"Есть вопрос выхода к реке Оскол на определенных участках, а также подхода и близости к самому городу Купянск. Сейчас мы видим это расстояние - 2,5-3 км от границ города", - сказал Беседин. По данным главы МВА, оккупанты максимально давят на направлении и имеют локальные успехи.

"Линия фронта очень близко, фактически все оружие, которое есть у врага, достает до центральных частей города, в том числе танки", - подчеркнул он. Беседин добавил, что эвакуация из города продолжается, "мы доказываем людям, что это фактически последний шанс уехать из громады".

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