Отмечается, что Дмитрий Калугин проживал во временно оккупированном Севастополе, хотя зарегистрирован в Калининграде.

Украинские морские дроны Magura V5 5 марта потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов". Российские оккупанты не разглашают данные о потерях.

При этом сообщается, что командиром судна был некий Дмитрий Калугин. Telegram-канал "OSINT Пчелы" отметил, что Калугин имел звание капитан-лейтенанта. Он родился 24 сентября 1990 года, был зарегистрирован в Калининграде, но проживал во временно оккупированном Севастополе по адресу: улица Генерала Острякова, 192, квартира 49.

Кроме того, в сети обнародовали фото Калугина, на одном из снимков он стоит возле авто с украинскими номерами. Согласно открытым данным, автомобиль был зарегистрирован в Севастополе в 2013 году.

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Также у Калугина тесть жена Яна Калугина (Шихова), которая работает мастером маникюра. Также у него есть сын Вячеслав 2013 года рождения.

На данный момент нет точной информации выжил Калугин или нет при ударе украинских беспилотников.

Уничтожение корабля "Сергей Котов" - главные новости

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР Минобороны Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины уничтожило в Черном море российский патрульный корабль "Сергей Котов", который в 2022 году спустили на воду. Москва использовала его для атак по территории Украины, в том числе по острову Змеиный.

В ВМС Украины сообщили, что на борту корабля должен был находиться боевой вертолет.

По предварительным данным, в результате атаки на корабль "Сергей Котов" есть потери среди экипажа - семь - безвозвратных, а еще шесть - санитарных

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что "Сергей Котов" не подлежит ремонту.

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