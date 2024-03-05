Потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 - безвозвратных, 6 - санитарных.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, сколько моряков потеряла Россия в результате уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов".

"По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 - безвозвратных, 6 - санитарных", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что 52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

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"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", - добавляют в ГУР.

ВСУ потопили корабль "Сергей Котов" - детали

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Украины Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию по уничтожению в Черном море российского патрульного корабля "Сергей Котов", который только в 2022 году спустили на воду.

Россия использовала его для атак по территории нашей страны, в частности, в свое время и по острову Змеиный.

Как сообщили в ВМС Украины, на борту уничтоженного корабля должен был быть еще и боевой вертолет.

Начальница Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что "Сергей Котов" не подлежит ремонту, хотя он был достаточно новым и Россия на него рассчитывала, потому что он оснащен достаточно современными системами зенитно-ракетной защиты.

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