Относительно потерь экипажа корабля, то в МВД предполагают, что они "достаточно серьезные".

На борту корабля "Сергей Котов" Черноморского флота РФ, который был уничтожен сегодня ночью украинскими дронами, должен был быть еще и боевой вертолет. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"У него на борту еще должен был быть вертолет. Поэтому в принципе это тот случай, когда два в одном, зачем платить больше", - сказал Плетенчук.

Относительно потерь экипажа корабля, он предполагает, что они "достаточно серьезные".

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"Некоторых членов экипажа точно вытаскивали из воды, точно эвакуировали. Но, учитывая, что события происходили в темное время суток, учитывая, что температура воды достаточно низкая, опять же, учитывая те повреждения в результате огневого воздействия, которые получил этот корабль, сказать, что большинство экипажа спаслось, я не могу. Скорее всего, потери там достаточно серьезные. Эта информация верифицируется", - отметил Плетенчук.

Он отметил, что эти данные являются одними из самых сложных для верификации, потому что враг "всегда скрывает потери в живой силе".

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

В ГУР показали уникальное видео, как в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Украины Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию по уничтожению в Черном море российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Россия использовала его для атак по территории нашей страны, в частности, в свое время и по острову Змеиный.

Впоследствии в ГУР раскрыли важные детали удара по уничтожению в Черном море российского патрульного корабля "Сергей Котов".

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, чем меньше таких судов у противника, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, "а это означает больше возможностей для украинских Сил обороны".

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