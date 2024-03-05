Информация о ликвидированных оккупантах якобы не поступала.

Российский патрульный борт "Сергей Котов" корабль, - цена которого превышает 60 миллионов долларов, был поражен украинскими морскими дронами, и в результате удара есть пострадавшие российские военные.

Ранения разной степени тяжести получили шесть членов экипажа, сведения о ликвидированных оккупантах якобы не поступали, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники. По его данным, экипаж во вторник, 5 марта, в 00:48 (23:48 по Киеву) попросил о помощи, поскольку минутой ранее был атакован юго-восточнее мыса Такиль - в 9 километрах от него.

Приблизительно через 45 минут к "Сергею Котову" прибыли два буксира, из борта эвакуировали некоторых членов экипажа, а десятерых захватчиков оставили на корабле, чтобы они помогли отбуксировать его в порт. "В 04:48 (03:48 по Киеву, - Ред.) патрульный корабль… на удалении 5 км от мыса Такиль затонул", - подчеркивается в сообщении.

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Минус "Сергей Котов" - корабль оккупантов украинцы отправили на дно

В ночь на 5 марта возле Керченского пролива в территориальных водах Украины украинские морские дроны Magura V5 ударили по вражескому патрульному кораблю. Повреждения получил патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160, который только в 2022 году спустили на воду. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что некоторые члены экипажа борта могли эвакуироваться.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла немало своих кораблей. Общие морские потери РФ на 5 марта 2024 года составляют свыше 20 кораблей/катеров, и среди ликвидированных бортов есть флагман Черноморского флота страны агрессора - ракетный крейсер "Москва". Кроме того, противник лишился одной субмарины.

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