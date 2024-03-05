"Сергей Котов" был достаточно новым и Россия на него рассчитывала, потому что он оснащен достаточно современными системами зенитно-ракетной защиты.

Затонувший корабль "Сергей Котов" не подлежит ремонту, хотя это и достаточно новое судно. Об этом сказала начальница Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев24".

Она пошутила, что пораженного корабля "Сергея Котова" также сейчас интересует, где взять детали, чтобы залатать дыры, полученные от попадания.

"Хотя на самом деле, по предварительным оценкам специалистов, латать там бесполезно и наверняка уже никто не будет. Хотя корабль достаточно новый. Он был включен в состав Черноморского флота РФ 30 июля 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения. Враг продолжал пополнять свои ресурсы", - отмечает Гуменюк.

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Она рассказала, что "Сергей Котов" был достаточно новым и Россия на него рассчитывала, потому что он оснащен достаточно современными системами зенитно-ракетной защиты. По ее словам, этот корабль должен был выполнять функции охраны и обороны пунктов базирования или каких-то важных объектов.

Потопление корабля "Сергей Котов" - детали

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что потопленный сегодня, 5 марта, корабль "Сергей Котов" был одним из четырех судов такого типа Черноморского флота РФ.

Он охранял наш Керченский пролив, в наших территориальных водах. Плетенчук напомнил, что этот участок моря официально закрыт для судоходства Украиной, которая имеет право делать предупреждения по этому поводу.

Ранее был поврежден корабль "Павел Державин" возле Крыма, где он нарвался на две мины, которые были установлены ВМС Украины. То есть, фактически, два из четырех этих кораблей этого проекта уже не в строю.

Он сообщил, что уничтожение таких судов влияет на выполнение задач врага. По его словам, задачи этих кораблей разнообразны - начиная от охраны пунктов базирования, заканчивая охраной водного региона, пролива, контроль гражданского судоходства. По его словам, когда такие корабли выходят из строя, а в данном случае он вообще затонул, то это имеет негативный результат для врага. Плетенчук отметил, что поисковая операция была проведена и "даже кого-то успели вытащить из воды", но, конечно, это влияет на психологическое состояние противника.

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