Военный эксперт не считает, что в Сумской области случится то, что произошло на Харьковщине.

Россияне совершили провокацию в приграничном селе Рыжевка (Сумская область), и это сделано с конкретной целью.

Цель провокации российских оккупантов - попытка оттянуть украинские силы и средства, а также посеять панику среди местных жителей, таким мнением поделился военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник во время общения с "24 Каналом".

"...не думаю, что эта операция будет масштабирована хотя бы до того, что произошло на Харьковщине (в начале мая враги там начали активно наступать и захватили ряд населенных пунктов, - Ред.)", - поделился прогнозом офицер.

Видео дня

В центре внимания село Рыжевка - сегодня это стоит знать

10 июня главарь Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что полк "Ахмат-Чечня" якобы захватил Рыжевку. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в этом населенном пункте враги попытались организовать пропагандистскую операцию - там был вывешен российский флаг, и его сняли. Украинский лидер подчеркнул, что противников в этом селе нет.

Аналитики DeepState отметили, что фактически Рыжевка находится в "серой зоне", и на территорию этого населенного пункта регулярно заходили диверсионно-разведывательные группы захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: