Аналитики говорят, что захватчики могли зайти на территорию поселка в любой другой день.

Поселок Рыжевка на Сумщине фактически находится в "серой зоне", на его территорию регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы.

По словам аналитиков DeepState, ситуация там не менялась с начала полномасштабного вторжения. "Наших там практически не было, а село является серой зоной, куда регулярно заходили ДРГ оккупантов. Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по селу и бьют стволом по окрестным селам. Они могли осуществить данную акцию и в любой другой день года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рыжевка находится за рекой, она фактически была "сателлитом" российского поселка Теткино в Курской области. "Большой целесообразности бросать туда силы - нет, ведь надо контролировать и Теткино в таком случае. Планирует ли враг провести аналогичную как у Волчанска операцию - планирует. Сделает ли он это - покажет время", - отметили аналитики.

Видео дня

По их мнению, такие движения российских оккупантов способны оттягивать украинские резервы с других направлений, поэтому Силы обороны должны быть готовы к подобным сценариям.

Ситуация в Рыжевке: последние новости

Как сообщал УНИАН, вечером лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они три дня сражались за украинский поселок и теперь контролируют его.

В то же время председатель Белопольской общины Юрий Зарко сказал журналистам, что российских захватнических войск на территории поселка нет.

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