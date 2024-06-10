Российский флаг в Рыжевке был снят, а присутствия российских захватчиков в этом населенном пункте нет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что российские оккупанты попытались организовать пропагандистскую операцию в селе в Сумской области.

Как сообщил глава государства в Telegram, он начал день с доклада Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, с подробностями по всем направлениям.

По словам президента, на Сумщине украинские силы полностью контролируют ситуацию. В частности, продолжается активность российских диверсионных групп, которые уничтожают, и будут продолжать уничтожать.

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"Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", - подчеркнул Зеленский.

При этом, на Харьковщине продолжаются украинские контрударные действия.

"Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать", - отметил глава государства.

В то же время, наиболее трудно в Донецкой области.

"Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций", - заявил Зеленский.

На южных направлениях ситуация в целом без изменений.

"Продолжаем усиливать позиции", - добавил президент.

Глава государства благодарит всех украинских солдат, сержантов и младших офицеров, которые сейчас в боях и на боевых постах и полностью реализуют украинские задачи в этой войне.

"Эта неделя чрезвычайно важна для украинских международных позиций. Дипломатия, чтобы достигать необходимых результатов, всегда должна опираться на эффективную силу. Именно поэтому сейчас должны выстоять против любых российских ударов и провокаций на фронте и в приграничье. И должны наносить оккупанту именно такие потери, которые приближают нашу украинскую победу на всех уровнях", - сообщил Зеленский.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полк "Ахмат-Чечня" якобы оккупировал поселок Рыжевка в Сумской области. В то же время, председатель Белопольской громады Юрий Зарко опроверг это заявление. Он сказал, что российский оккупационных войск в Рыжевке нет.

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