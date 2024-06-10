По его словам, населенный пункт якобы взяли за три дня.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полк "Ахмат-Чечня" якобы оккупировал поселок Рыжевка в Сумской области.

Глава Белопольской общины Юрий Зарко опровергает это заявление. Он сказал Общественному, что российских оккупационных войск в Рыжевке нет. Стоит отметить, что в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины не сообщалось о боях на этом направлении.

Кадыров уверяет, что оккупанты взяли поселок на границе с Курской областью "всего лишь за три дня". "Такой же финал ждет и другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований", - написал он.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть одного из оккупантов, который держит российский флаг в руках. На следующем кадре продемонстрированы приближенные таблички "Рыжевская библиотека" и "Рыжевский сельский совет".

Ситуация на фронте: данные Генштаба

В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения с оккупантами.

Бои велись на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Покровском, Кураховском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

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