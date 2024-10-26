Значительная территория города уже захвачена россиянами, отметил обозреватель.

Город Селидово Донецкой области постепенно переходит под контроль российской армии. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович, передает NV.

"Селидово постепенно, к большому сожалению, переходит под контроль Российской Федерации. Очень похоже на то, что это может быть угледарский вариант", - сказал он.

По его словам, ситуация в городе и вокруг него имеет тенденцию к ухудшению:

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"Значительная территория города уже захвачена врагом… Враг также пытается окружить город. Была довольно тревожная информация о том, что фактически все логистические пути из Селидово перерезаны или находятся под огневым контролем врага".

Как добавил Попович, в Силах обороны катастрофически не хватает людей, чтобы сдерживать наступление россиян, которых можно сравнить с тараканами:

"Я услышал очень удачное сравнение, что сейчас действия Российской Федерации в Селидово можно сравнить с большим количеством тараканов, которых мы пытаемся убить… Часть из них удалось ликвидировать, но часть спряталась, закрепилась, подтянулось еще какое-то количество пехоты, и с новых позиций они начинают новый штурм".

Эксперт подытожил, что продвижение россиян успешное, хоть и оплачивается ценой их жизней.

Бои за Селидово - актуальное

Напомним, по данным DeepState, за минувшие сутки российские оккупанты продвинулись в Селидово и еще пяти населенных пунктах.

Ранее высказывалось мнение, что российская армия хоть и штурмует Селидово, но не "стирает с лица земли", потому что хочет в будущем задействовать его для наступления на Покровск.

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