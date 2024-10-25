Российская армия несколько суток подряд штурмует город Селидово на Донетчине, но пока не "стирает с лица земли", потому что, вероятно, хочет в будущем задействовать его для наступления на Покровск.
Как отметил пресс-офицер 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире "Радио Свобода", 21 октября россияне начали широкомасштабный и численный штурм города сразу с нескольких направлений.
По его словам, очень большое количество оккупантов просачивается и пытается закрепиться в частном жилом секторе города, ожидая подкрепления. В то же время Силы обороны пытаются уничтожать оккупантов и не давать им этой возможности закрепиться, добавил пресс-офицер.
Он акцентировал, что российская армия наносит удары по городу управляемыми авиационными бомбами, дронами, артиллерией, но при этом не уничтожает его полностью. По его мнению, Селидово имеет определенное выгодное географическое расположение, и россияне планируют в будущем в собственных целях использовать эту его особенность и городскую инфраструктуру. В частности, для наступления на Покровск.
Аналитик мониторингового проекта DeepState Руслан Микула отметил, что Селидово - очень большой город, в котором много подвалов, где можно будет расквартировать огромное число личного состава.
"Там можно будет спрятать технику, легкую автомобильную технику. Собственно, как раз Селидово улучшит их логистику и позволит подтянуть большее количество живой силы и техники для того, чтобы уже проводить дальше штурмовые действия на Покровск", - сказал аналитик.
Бои за Селидово - что сообщалось
Напомним, по словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, ситуация в Селидово переросла в стадию критической - враг зашел непосредственно в город.
Сейчас непонятно, каким образом будет обеспечиваться логистика подразделений ВСУ - ситуация с этим ухудшается, "клешни" оккупантов вокруг города продвигаются, добавил генерал. По его мнению, скорее всего, Силам обороны придется покидать город.