Оккупанты "просачиваются" в здания частного сектора и ждут подкрепления.

Российская армия несколько суток подряд штурмует город Селидово на Донетчине, но пока не "стирает с лица земли", потому что, вероятно, хочет в будущем задействовать его для наступления на Покровск.

Как отметил пресс-офицер 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире "Радио Свобода", 21 октября россияне начали широкомасштабный и численный штурм города сразу с нескольких направлений.

По его словам, очень большое количество оккупантов просачивается и пытается закрепиться в частном жилом секторе города, ожидая подкрепления. В то же время Силы обороны пытаются уничтожать оккупантов и не давать им этой возможности закрепиться, добавил пресс-офицер.

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Он акцентировал, что российская армия наносит удары по городу управляемыми авиационными бомбами, дронами, артиллерией, но при этом не уничтожает его полностью. По его мнению, Селидово имеет определенное выгодное географическое расположение, и россияне планируют в будущем в собственных целях использовать эту его особенность и городскую инфраструктуру. В частности, для наступления на Покровск.

Аналитик мониторингового проекта DeepState Руслан Микула отметил, что Селидово - очень большой город, в котором много подвалов, где можно будет расквартировать огромное число личного состава.

"Там можно будет спрятать технику, легкую автомобильную технику. Собственно, как раз Селидово улучшит их логистику и позволит подтянуть большее количество живой силы и техники для того, чтобы уже проводить дальше штурмовые действия на Покровск", - сказал аналитик.

Бои за Селидово - что сообщалось

Напомним, по словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, ситуация в Селидово переросла в стадию критической - враг зашел непосредственно в город.

Сейчас непонятно, каким образом будет обеспечиваться логистика подразделений ВСУ - ситуация с этим ухудшается, "клешни" оккупантов вокруг города продвигаются, добавил генерал. По его мнению, скорее всего, Силам обороны придется покидать город.

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