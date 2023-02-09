Для этого будет применяться техника отечественного производства.

Украина имеет право наносить удары по территории Российской Федерации в рамках собственной защиты. Однако западное вооружение, которое поставляют партнеры, не будет использоваться для этих целей. У нашей страны есть собственная техника для описанных задач.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию AZ Report. Журналист спросил, планирует ли Украина наносить удары по РФ с применением западного оружия, ведь именно этого опасаются партнеры Киева. Данилов ответил: "Этот вопрос надо разделить на две части. Речь здесь не идет об использовании западного оружия для нанесения ударов по территории России. Владея оружием собственного производства, мы имеем полное право уничтожать те объекты, которые являются угрозой для нашей национальной безопасности".

Затем секретарь СНБО привел практический пример насчет обстрелов Харькова. Системы, которые наносят удары, расположены в России. Украина имеет право их уничтожить с помощью собственного оружия.

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"Город Харьков периодически обстреливается с территории Российской Федерации ракетами С-300. Имеем ли мы право уничтожить эти системы, которые находятся на территории России? Да, имеем. Мы сделаем это не при помощи оружия, предоставленного Западом, а собственным оружием, которое имеется в нашем арсенале", — добавил Данилов.

Удары по территории России: что известно

В конце января заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий впервые косвенно подтвердил, что Украина причастна к взрывам на авиабазе в Энгельсе.

Он сделал это в контексте обсуждения потенциальных ударов по Кремлю. Мол, власти РФ боятся обстрелов и выставляют ПВО, ведь до Энгельса дальше, чем до Москвы.

Данилов ранее на этой неделе сделал еще одно заявление об ударах по территории РФ: "Нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть".

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