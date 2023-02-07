Секретарь СНБО подчеркнул, что Украине никто не запрещает уничтожать цели на территории РФ, и наша страна имеет оружие для этого.

Украина имеет свое оружие для поражения целей на территории России и ей ничего не помешает это делать.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В интервью CNN он отметил возможности наших войск нанести удар по России.

"Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", - заявил Данилов.

Издание отмечает, что западные страны не поощряют нанесение Украиной ударов по территории РФ переданном ими оружием. Хотя в ходе полномасштабного вторжения на стратегических объектах в России постоянно происходили необъяснимые взрывы, но Украина никогда официально не признавала ответственность за эти удары.

Взрывы на территории России - что известно

Как сообщал УНИАН, в течение декабря на военных аэродромах России регулярно раздавались взрывы. В Минобороны РФ обвинили в этих атаках Украину. Изрядно досталось аэродрому в Энгельсе, после чего россияне начали прятать свои бомбардировщики еще дальше от украинской границы.

Украина официально не признавала свою причастность к каким-либо "взрывным" инцидентам на территории России или оккупированном ею Крымском полуострове.

Как писало издание Forbes, если украинские беспилотники действительно причастны к взрывам на российских военных аэродромах на расстоянии более 500 км от российской границы, это означает, что Украина имеет средства, чтобы нанести удар по Москве, которая находится в 400 км от границы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Кремль находится в зоне поражения средств ВСУ. "Если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля", - сказали в ГУР.

Тем временем, в российской столице системы ПВО начали размещать на крышах зданий и свободных площадках. По состоянию на 22 января было известно, что россияне разместили на крышах зданий уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1": на главном управлении МВД РФ по адресу Петровка, 38; на министерстве обороны РФ на Фрунзенской набережной; на бизнес-центре в Тетеринском переулке.

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