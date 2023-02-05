Он отметил, что Россия ведет беспощадную войну против Украины, которую нельзя оправдать ничем.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что существует консенсус с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно использования оружия, предоставленного Украине Западом. По его словам, это вооружение не будет использовано для атак по территории Российской Федерации.

Отвечая на вопрос о договоренности с президентом Зеленским о том, что западное оружие будет использоваться только на территории Украины, в интервью изданию Bild, Шольц подчеркнул, что "относительно этого существует консенсус".

Также немецкий чиновник прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина о том, что "немецкие танки снова" будут представлять угрозу для России.

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"Его слова являются частью серии абсурдных исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину. Но эта война не может быть оправдана ничем. Россия ведет беспощадную войну против Украины", – отметил Шольц.

Предоставление вооружения Украине: будут ли бить по территории РФ

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский заявил, что для полного освобождения оккупированных Россией территорий Украины необходимо от 500 до 700 танков. Киев не будет давать гарантий неиспользования западной техники против целей в РФ.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер отметил, что Украина самостоятельно может решать, как использовать предоставленное оружие для изгнания российских оккупантов со своих территорий. Так он ответил на вопрос о том, разрешено ли Украине бить по объектам оккупантов в Крыму из этого вооружения.

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