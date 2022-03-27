TikTok, "Мегафон", DataArt и другие техкомпании прекращают деятельность в России.

В Министерстве цифровой трансформации дополнили перечень крупных технических компаний, прекративших свою деятельность в России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"TikTok запретил пользователям из рф выкладывать ролики, даже используя VPN", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российский оператор мобильной связи "Мегафон" больше не относится к Международной ассоциации операторов. Объединение мобильных операторов GSMA официально заявило, что исключает "Мегафон".

Также Федоров отметил, что аутсорсинговая компания программного обеспечения DataArt и международный фотобанк Depositphotos прекращают свою деятельность в РФ, а Depositphotos еще и в Беларуси.

"Платежная система JCB решила прекратить работу в России. JCB – крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт", – добавил Федоров.

Ранее стало известно, что Apple Pay заблокировал российские карты "Мир" – это была единственная альтернатива Visa и Mastercard. "Спасибо Apple, что придерживаетесь принципов", – написал тогда Федоров.

Вас также могут заинтересовать новости: