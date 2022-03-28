Раньше то же самое постигло Huawei.

Российские компании больше не смогут выпускать Android-смартфоны. Да, как бы смешно это ни звучало, но рф выпускает собственные смартфоны. Чего только стоит "убийца iPhone" AYYA T1.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов. Это значит, что российские компании не могут выпускать Android-смартфоны с Android на GMS (сервисы от Google) для российского рынка", – пишет Федоров.

В то же время ряд известных мировых технологических компаний прекращают свою деятельность в России, а именно:

японская техническая корпорация Fujitsu Limited,

американский разработчик программного обеспечения Veeam,

испанский разработчик программного обеспечения VyOS,

производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

Также отмечается, что компания Bloomberg со 2 апреля отключит для российских клиентов доступ к информации финансовых рынков в реальном времени, новостей и аналитики.

"Консалтинговая IT-компания Accenture прекращает работу в РФ; SEO-платформа Serpstat заблокировала российские аккаунты без возврата средств; Electronic Arts (игры серий The Sims, FIFA т. д) приостановили продажи игр в России; Niantic (AR-игра Pokémon GO и другие) частично вышла из РФ", – перечислил Федоров.

Также очередь дошла и до блокирования музыки в РФ:

в Apple Music подписку можно оплатить только счетом мобильного телефона,

музыкальный сервис Deezer прекращает работу в РФ "в связи с текущими экономическими санкциями",

Discogs, который является крупнейшим в мире онлайн-маркетом продажи винила и CD, работает с PayPal и является ныне недоступным в РФ.

Ранее стало известно, что Apple Pay заблокировал российские карты "Мир" – это была единственная альтернатива Visa и Mastercard. "Спасибо Apple, что придерживаетесь принципов", – написал тогда Федоров.

Кроме того, социальная сеть TikTok запретила россиянам публиковать видео, даже через VPN.

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