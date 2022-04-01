Подписывайте ее и распространяйте среди ваших друзей и знакомых.

Минцифры запустило петицию об открытии в Украине новой международной платежной системы Stripe.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

"Работаем над тем, чтобы все больше международных компаний и сервисов становились доступными в Украине. Очень важным для украинцев является Stripe, международная платежная система, отличающаяся скоростью обработки платежей и высоким уровнем безопасности. Кроме этого, в Украине работает большое количество специалистов из разных отраслей, которые продолжают предоставлять свои услуги онлайн на внутренних и внешних рынках. Важно, чтобы у них были удобные варианты оплаты", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Минцифры уже ведут переговоры с командой Stripe. И чтобы ускорить этот процесс, в ведомстве запустили петицию, которую можно подписать по ссылке.

" Подписывайте ее и распространяйте среди ваших друзей и знакомых. Это очень важно для развития украинской экономики", – подытожил Федоров.

Справка УНИАН. Stripe – американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей, основанная 29 сентября 2011 выходцами из Ирландии братьями Джоном и Патриком Коллісонами. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. По данным компании штат Stripe насчитывает 714 человек.

На днях в Минцифре прокомментировали победы на цифровом санкционном фронте против РФ. Так, социальная сеть TikTok запретила россиянам публиковать видео, даже через VPN, а российские компании больше не смогут выпускать Android-смартфоны.

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