Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшие шаги по привлечению России к ответственности за ее преступления в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Великобританию ускорить поставки оружия в Украину.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter по итогам телефонного разговора с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Элизабет Трасс.

"Благодарен Соединенному Королевству за лидерство в усилении санкционного давления на Россию. Подчеркнул важность ускорения поставок оружия в Украину. Обсудили дальнейшие шаги для привлечения России к ответственности за ее преступления", - подчеркнул Кулеба.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года Совет ЕС утвердил третий транш в размере 500 миллионов евро для нужд ВСУ.

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